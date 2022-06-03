Beşiktaş'tan Demir Doğan ve Samet Yiğitoğlu açıklaması - Son Dakika
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Beşiktaş'tan Demir Doğan ve Samet Yiğitoğlu açıklaması

03.06.2022 20:36
Beşiktaş'tan Demir Doğan ve Samet Yiğitoğlu açıklaması

FIBA, Samet Yiğitoğlu ve Demir Doğan'ın yurt dışına transferlerinden dolayı Beşiktaş'ın açtığı davada siyah-beyazlı kulübü haklı buldu.

FIBA, Samet Yiğitoğlu ve Demir Doğan'ın yurt dışına transferlerinden dolayı Beşiktaş'ın açtığı davada siyah-beyazlı kulübü haklı buldu.

Beşiktaş Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Altyapımızda yetişen Demir Doğan ve Samet Yiğitoğlu'nun yurt dışına usulsüz transferlerine FIBA tarafından "ilişkisiz belgesi" düzenlenerek izin verildikten sonra hukuken ve etik olarak son derece haklı itirazımızı avukatlarımız aracılığıyla FIBA Temyiz Kurulu'na taşımıştık. Bu itirazımız neticesinde ülkemizin basketbolu için tarihi bir karar alındı.

FIBA'nın kulübümüzün yetiştirdiği gelecek vadeden genç basketbolcularımızın hukuksuz iznine karşılık, FIBA'nın kararlarının denetlendiği kendi yargı organları FIBA Temyiz Kurulu tarafından iptal edildi.

Demir Doğan ile Samet Yiğitoğlu'nun 23 yaşına kadar tüm hakları kulübümüzün uhdesinde olacaktır.

Genç oyuncuların ve bu oyunculara yatırım yapan kulüplerin haklarının ve sporculuk kariyerlerinin korunması için emsal teşkil eden bu tarihi hukuki kararın ülkemiz içinde de Türkiye Basketbol Federasyonu ve ilgili kurullarına da örnek olması gerektiğine inanıyoruz" denildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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