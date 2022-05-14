Beşiktaş, Ersin ve Pjanic'in sağlık durumlarını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş, Ersin ve Pjanic'in sağlık durumlarını açıkladı

14.05.2022 15:25
Beşiktaş, Ersin ve Pjanic'in sağlık durumlarını açıkladı

Beşiktaş, dünkü antrenmanda sakatlanan Ersin Destanoğlu'nun sağ ayak bileği dış bağ grubunda (AİTFL) gerilme ve kanama olduğunu açıkladı.

Beşiktaş, dünkü antrenmanda sakatlanan Ersin Destanoğlu'nun sağ ayak bileği dış bağ grubunda (AİTFL) gerilme ve kanama olduğunu açıkladı. Siyah-beyazlılar ayrıca Miralem Pjanic'in de üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları olduğunu duyurdu.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 13.05.22 tarihindeki idmanında sağ ayak bileğinde rotasyonel yaralanma nedeni ile ağrısı olan oyuncumuz Ersin Destanoğlu'nun yapılan değerlendirmesinde ayak bileğinde dış bağ grubunda (AİTFL) gerilme ve kanama saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır. Futbolcumuz Miralem Pjanic'te üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Google, ikinci fiziksel mağazasının yerini ve açılış tarihini açıkladı! Google, ikinci fiziksel mağazasının yerini ve açılış tarihini açıkladı! Sağlık Emekçileri: 'Sağlık Emekçileri Haklarını Almak İçin 29 Mayıs'ta Ankara'da Düzenlenecek Beyaz Mitingde Olacak' Sağlık Emekçileri: 'Sağlık Emekçileri Haklarını Almak İçin 29 Mayıs'ta Ankara'da Düzenlenecek Beyaz Mitingde Olacak'

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Ersin ve Pjanic'in sağlık durumlarını açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
16:32 Taraftarlar hayran kaldı! Şampiyon Trabzonspor, kupa törenine özel formayla çıkacak
16:30 Ümit Özdağ, Trabzonspor camiasına seslendi: Kutlamalarınızda sahne alacak Tsahouridis 19 Mayıs'ı Pontus soykırımı olarak anan bir kişi
16:21 Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sözlerini kelime kelime ezberleyen kadın sosyal medyada gündem oldu!
16:17 Koyunları canı pahasına koruyan kangal köpek sosyal medyanın dilinde
16:10 Putin'den NATO-Finlandiya gündemiyle ilgili sessizliğini bozdu: NATO'ya katılmaları büyük hata olur
15:54 Çay üreticileri dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yaş çay alım taban fiyatı 6 lira 70 kuruşa yükseltildi
15:37 Rize-Artvin Havalimanı Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı: Uçaklar boş gidip gelirse size yakışmaz
15:31 Nihal Candan'dan cesur paylaşım! Çıplak fotoğrafını yayınladı
15:26 Rize-Artvin Havalimanı açılışı öncesi Devlet Bahçeli ile Süleyman Soylu birlikte fotoğraf verdi
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 16:58:46. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Ersin ve Pjanic'in sağlık durumlarını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement