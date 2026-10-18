Beykoz Belediyespor, ilk yarısı 13-13 biten Hentbol maçında Mihalıççık'ı 35-32 yendi

Beykoz Belediyespor, ilk yarısı 13-13 biten Hentbol maçında Mihalıççık'ı 35-32 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Beykoz Belediyespor, THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda ağırladığı Mihalıççık Belediyespor'u 35-32 mağlup etti. İlk yarısı 13-13 berabere tamamlanan mücadelede ev sahibi ekip, ikinci yarıda öne geçerek galibiyete ulaştı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında Beykoz Belediyespor, konuk ettiği Mihalıççık Belediyespor'u 35-32 yendi.
THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, 13-13 beraberlikle sonuçlandı.
İkinci yarıda öne geçen ev sahibi ekip, rakibini 35-32 mağlup etti.
Kaynak: AA
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