Beyza İrem Türkoğlu'nun Şampiyonlar Ligi'nde tarihi Dörtlü Final heyecanı - Son Dakika
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Beyza İrem Türkoğlu'nun Şampiyonlar Ligi'nde tarihi Dörtlü Final heyecanı

17.05.2022 12:21
Beyza İrem Türkoğlu'nun Şampiyonlar Ligi'nde tarihi Dörtlü Final heyecanı

Milli hentbolcu Beyza İrem Türkoğlu, Danimarka'nın Team Esbjerg formasıyla EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde oynama heyecanı yaşayacak.

Milli hentbolcu Beyza İrem Türkoğlu, Danimarka'nın Team Esbjerg formasıyla EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde oynama heyecanı yaşayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Milli Hentbol Takımı oyuncusu Beyza İrem Türkoğlu'nun da kadrosunda yer aldığı Team Esbjerg, EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde tarihinde ilk kez Dörtlü Final'e yükseldi.

Çeyrek finalde Romanya temsilcisi CSM Bükreş'i eleyen Team Esbjerg, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilecek organizasyonun yarı finalinde 4 Haziran'da ev sahibi ülke takımlarından Györi Audi ETO KC ile karşılaşacak. Beyza İremli Team Esbjerg, rakibini yendiği takdirde Fransa'nın Metz Handball ile Norveç'in Vipers Kristiansand eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.

Team Esbjerg, 27 Şubat'ta da finalde Odense Handball'ı 32-21 yenerek Danimarka Kupası'nı kazanmıştı.

Danimarka Bambusa Kadınlar Ligi play-off yarı finali ilk maçında Viborg HK takımı ile 31-31 berabere kalan Team Esbjerg, 18 Mayıs'ta oynanacak ikinci maçta da avantajlı skor elde etmesi halinde Danimarka şampiyonluğu için final oynayacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı ve Team Esbjerg'in sol kanat oyuncusu milli oyuncu, EHF Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 21 gol kaydederken, Bambusa Kadınlar Ligi'nde 69 gole imza attı.

Team Esbjerg'in tarihi başarısıyla ilgili açıklamada bulunan Beyza İrem, "Takım olarak Danimarka Kupası'nı kazanmıştık. Danimarka liginde şu an play-off'larda yarı final oynuyoruz. Artık sona yaklaştığımız için heyecan ve hentbol seviyesi en üst düzeyde maçlar oynuyoruz. Takım olarak çok güzel bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum ve bunun karşılığında da kulüp tarihinde ilk kez EHF Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne katılma başarısı elde ettiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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Şampiyonlar Ligi, Danimarka, Hentbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beyza İrem Türkoğlu'nun Şampiyonlar Ligi'nde tarihi Dörtlü Final heyecanı - Son Dakika


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