Bir zamanların yıldızıydı! Dele Alli'nin o sözleri herkesi üzdü - Son Dakika
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Bir zamanların yıldızıydı! Dele Alli'nin o sözleri herkesi üzdü

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Kulüpsüz durumda bulunan ve son dönemde canlı yayınlar yapmaya başlayan Dele Alli'nin eski takım arkadaşı Eric Dier'i aradığı an dikkat çekti. Dier'in telefonunu açmaması üzerine İngiliz futbolcu, yaşadığı durumu "Dele Alli'nin hayatı artık bu" sözleriyle özetledi.

Bir dönem Avrupa futbolunun en önemli genç yıldızları arasında gösterilen Dele Alli, bu kez yaptığı canlı yayınla gündeme geldi. Kulüpsüz durumda bulunan İngiliz futbolcu, canlı yayın sırasında eski takım arkadaşı Eric Dier'i telefonla aradı.

Bir zamanların yıldızıydı! Dele Alli'nin o sözleri herkesi üzdü

ERIC DIER TELEFONU AÇMADI

Dele Alli'nin aramasına Eric Dier'den yanıt gelmedi. Eski takım arkadaşına ulaşamayan Alli'nin bunun ardından söylediği sözler dikkat çekti.

Bir zamanların yıldızıydı! Dele Alli'nin o sözleri herkesi üzdü

"DELE ALLI'NİN HAYATI ARTIK BU"

Yaşadığı anı tek cümleyle özetleyen Dele Alli, "Dele Alli'nin hayatı artık bu." ifadelerini kullandı.

DELE ALLI'NİN KARİYERİ

Eric DierDele AlliSporSon Dakika

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