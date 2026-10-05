Bir zamanların yıldızıydı! Dele Alli'nin o sözleri herkesi üzdü

Bir dönem Avrupa futbolunun en önemli genç yıldızları arasında gösterilen Dele Alli, bu kez yaptığı canlı yayınla gündeme geldi. Kulüpsüz durumda bulunan İngiliz futbolcu, canlı yayın sırasında eski takım arkadaşı Eric Dier'i telefonla aradı.

ERIC DIER TELEFONU AÇMADI

Dele Alli'nin aramasına Eric Dier'den yanıt gelmedi. Eski takım arkadaşına ulaşamayan Alli'nin bunun ardından söylediği sözler dikkat çekti.

"DELE ALLI'NİN HAYATI ARTIK BU"

Yaşadığı anı tek cümleyle özetleyen Dele Alli, "Dele Alli'nin hayatı artık bu." ifadelerini kullandı.

DELE ALLI'NİN KARİYERİ