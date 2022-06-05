TÖSSFED Başkanı Birol Aydın, VİRTÜS'ün yönetimine girdi

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın, Dünya Özel Sporcular Federasyonunun (VİRTÜS) yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

TÖSSFED'den yapılan açıklamada, Fransa'nın Vichy şehrindeki genel kurulun, 27 üye ülkenin katılımıyla gerçekleştiği belirtildi.

Seçimler sonucunda Marc Traffaut başkanlığındaki yönetim kuruluna 3 yıllığına seçilen Birol Aydın, rekabetin yüksek olduğu bir seçim yaşadıklarını aktararak, "Avrupa ve dünya şampiyonalarındaki organizasyon başarımız, down, otizm, mental sporcuları ayrı ayrı yarıştırmamız, trisome oyunları ve paralimpik oyunlarındaki başarılarımız, dünya tarafından takdir gördü. Büyük bir başarı göstererek 12 kişiden oluşan yönetim kuruluna seçilmiş olduk. Seçimli yapılan genel kurulda ilk defa bir Türk, yönetime seçildi. Adaylığımızı ilan ettiğimizde yapmış olduğumuz konuşma sonrası üye ülkelerden büyük destek aldık." ifadelerini kullandı.