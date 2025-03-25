Blatter ve Platini Beraat Etti - Son Dakika
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Blatter ve Platini Beraat Etti

Eski FIFA ve UEFA başkanları Blatter ile Platini, yolsuzluk davalarında beraat etti.

25.03.2025 20:47
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Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter ve eski UEFA Başkanı Michel Platini, yolsuzlukla suçlandıkları davada beraat etti.

İsviçre'nin Muttenz kentindeki temyiz mahkemesinde hakim karşısına çıkan Blatter ve Platini, "dolandırıcılık, sahtecilik, kötü yönetim ve zimmete para geçirme" iddialarıyla açılan ikinci davada da suçsuz bulundu.

Mahkemeden ayrılırken açıklamada bulunan 69 yaşındaki Platini "FIFA ve bazı İsviçre federal savcılarının 10 yıldır süren zulmü artık sona erdi. Artık tamamen bitti. Onurumu geri kazandım ve çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kararı değerlendiren 89 yaşındaki Blatter ise "Benim için büyük bir rahatlama oldu çünkü 10 yıldır devam ediyordu. Başımın üzerinde asılı duran Demokles'in kılıcı gibiydi. Artık bitti ve nefes alabilirim." diye konuştu.

Savcılık, Blatter'in FIFA başkanı olduğu 2011'de, dönemin FIFA asbaşkanlığını da yürüten Platini'ye yaptığı 2 milyon İsviçre frangı değerindeki ödemenin yasa dışı gerçekleştirildiği suçlamasında bulunmuştu.

FIFA, 2015'te ortaya çıkan ödemenin ardından görevden aldığı iki yöneticiye de 8 yıl futboldan men cezası vermişti. FIFA Tahkim Kurulu ise iki ismin cezasını 6 yıla indirmişti.

Platini'nin ceza süresi, Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) yaptığı itiraz sonrası 4 yıla düşürülmüş, FIFA ise söz konusu 2 milyon İsviçre frangının iadesi için dava açmıştı.

Blatter ve Platini, söz konusu paranın yasa dışı ödenmediğine karar veren İsviçre alt mahkemesi tarafından 2022'de görülen davada aklanmıştı.

Kaynak: AA

Michel Platini, Sepp Blatter, Politika, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Blatter ve Platini Beraat Etti - Son Dakika

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