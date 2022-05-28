Bodrum Bike Fest başladı - Son Dakika
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Bodrum Bike Fest başladı

28.05.2022 19:06

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrum Bike Fest başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrum Bike Fest başladı.

Bodrum Dağ Bisikleti Spor Kulübü'nün (BODASK) organizasyonunda, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve çeşitli kuruluşların desteğiyle gerçekleştirilen etkinliğin ilk gününde, "Bodrum Çamlık MTB Cup" yarışları yapıldı.

Bodrum Belediyesince Çamlık Mahallesi'nde düzenlenen yarışlara, aralarında yabancıların da bulunduğu 85 sporcu katıldı.

Ormanlık alanda inişli çıkışlı parkurdaki mücadelede güzel görüntüler oluştu. Sporcular doğal engellerden geçerken zaman zaman zor anlar yaşadı. Yedi kategoride düzenlene yarışlar ödül töreniyle sona erdi.

Elit erkeklerde Almanya'dan Felix Klausmann, elit kadınlarda ise Esra Kürkcü Akgönül birinci oldu.

Dereceye girenlere ödülleri Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla İl Temsilcisi İlker Cömert ve organizasyon görevlilerince verildi.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Vekili Engin Doğan, AA muhabirine, bu etkinliğin ilkini geçen yıl Avrupa Hareketlilik Haftası'nda yaptıklarını söyledi.

Yabancı sporcuların da katıldığına işaret eden Doğan, Bodrum'un tanıtımını yapacak bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini dile getirdi.

BODASK Başkanı Ali Sonay ise Çamlık Mahallesi'ndeki yarışı geleneksel hale getirmek için ikincisini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Mücadeleye katılan yabancı sporcular arasında uluslararası başarılar elde edenler olduğunu aktaran Sonay, "Bölgemizin dağ bisikleti sporuna elverişli olduğunu göstermek istiyoruz. Her sene biraz daha farklı disiplinlerde parkurlar hazırlayıp genç sporcularımızın da yarışması ve antrenmanlarını burada yapmaları için çalışıyoruz. Temennimiz, dağ bisikleti sporunun Türkiye'de daha iyi yerlere gelmesi, yetiştirdiğimiz sporcularımızın yurt dışındaki şampiyonalarda Türkiye'yi temsil etmeleridir." diye konuştu.

Bodrum Bike Fest kapsamında yarın, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) düzenlediği Opet MTB Eliminator National Series yarışı yapılacak. "City Mountainbike" formatıyla, dağ bisikletleriyle yarış heyecanını şehir merkezinde yaşatacak etkinlikte sporcular, suni engellerle oluşturulan parkurda zamana karşı yarışacak.

Bodrum Bike Fest başladı
Bodrum Bike Fest başladı
Bodrum Bike Fest başladı
Bodrum Bike Fest başladı
Bodrum Bike Fest başladı

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

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