Bodrum Bike Fest tamamlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrum Bike Fest sona erdi.

Bodrum Dağ Bisikleti Spor Kulübü'nün (BODASK) organizasyonunda, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve çeşitli kuruluşların desteğiyle gerçekleştirilen etkinliğin ikinci gününde, "City Mountainbike" formatıyla yarışlar yapıldı.

Dağ bisikletleriyle yarış heyecanını şehir merkezinde yaşatan organizasyon, sporcuların dereceye girebilmek için kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

10 ülkeden yaklaşık 50 sporcunun katıldığı yarışlar, Bodrum Belediye Meydanı'ndan başlayıp çarşı içinde devam ederek, Liman Başkanlığı önünde sona erdi.

Antrenman ve sıralama turlarının ardından final mücadelesi yapılan yarışlarda, aynı anda dört sporcu yarıştı.

Yarışların sonunda erkeklerde Fransa'dan Lorenzo Serres birinci oldu. Kadınlarda ise Bodrum'da geçen sene yapılan yarışlarda da ilk sıraya ismini yazdıran Hollandalı Didi de Vries birincilik elde etti.

Düzenlenen törenle dereceye girenlere madalyaları verildi.