Bodrum'da "Breaking Türkiye Şampiyonası" yapıldı - Son Dakika
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Bodrum'da "Breaking Türkiye Şampiyonası" yapıldı

29.05.2022 21:40
Bodrum'da "Breaking Türkiye Şampiyonası" yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Breaking Türkiye Şampiyonası" gerçekleştirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Breaking Türkiye Şampiyonası" gerçekleştirildi.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu (TDSF) tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Bodrum Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, yarışmacılar üç farklı kategoride mücadele etti. Birebir eleme formatında yapılan yarışmalar, ödül töreniyle sona erdi.

TDSF Başkanı Tolga Han Çinkitaş, AA muhabirine, breaking branşının olimpik branş olarak kabul edilmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Çinkitaş, "50 seneden beri bu işin içerisinde olan bir kişi olarak, Türkiye Dans Sporları Federasyonunun içerisindeki bir branşımızın olimpik bir branş olarak kabul edilmesi bize kıvanç verici bir ortam yarattı. Hem dünya hem de ülke çapında, bu dansın sportif yapılması ve Türkiye'de de gençlerimizin buna bir yıl içerisinde ilgi göstermesi benim için de keyif verici bir şey oldu. Çok mutluyum, gururluyum." dedi.

Dereceye giren sporculara madalyaları Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş ile TDSF Başkanı Tolga Han Çinkitaş tarafından verildi.

Dereceye girenler arasından Breaking Türkiye Milli Takımı seçileceği belirtildi.

Olimpik branş olarak Breaking'in Paris 2024'te ilk kez yer alacağı, milli takım sporcularının da olimpiyatlara katılmak için uluslararası resmi yarışmalarda çaba harcayacağı bildirildi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Bodrum, Muğla, Dans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum'da 'Breaking Türkiye Şampiyonası' yapıldı - Son Dakika


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