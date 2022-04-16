Bodrum'da ralli heyecanı - Son Dakika
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Bodrum'da ralli heyecanı

16.04.2022 15:23

- Bodrum'da ralli heyecanı Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda pilotlar kısasıya yarıştı.

- Bodrum'da ralli heyecanı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda pilotlar kısasıya yarıştı. Zorlu parkurlardan geçen yarış araçları renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından Bodrum'da düzenlenen 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası renkli görüntülerle başladı. Şampiyon pilotların kıyasıya yarıştığı yarışta vatandaşlar ise ilgiyle izledi. Kızılağaç servis alanında start alan 134 sporcu 67 otomobil bazı etaplarda nefes kesiti. 3 etaptan oluşan yarışlar Mumcular, Çamarası, Pınarlıbelen ve Güvercinlik'te ormanlık alanda yapıldı. Pilotlar zorlu etaplarda kıyasıya mücadele etti. Şampiyona, yarın Cennet Koyu, Pedasa ve Çamarası etaplarının ardından ödül töreniyle son bulacak.

Bodrum'da ralli heyecanı
Bodrum'da ralli heyecanı
Bodrum'da ralli heyecanı
Bodrum'da ralli heyecanı
Bodrum'da ralli heyecanı
Bodrum'da ralli heyecanı
Bodrum'da ralli heyecanı
Bodrum'da ralli heyecanı
Bodrum'da ralli heyecanı
Bodrum'da ralli heyecanı

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BODRUM'DA RALLİ HEYECANI SEREMONİYLE BAŞLADI BODRUM'DA RALLİ HEYECANI SEREMONİYLE BAŞLADI BODRUM'DA RALLİ HEYECANI SEREMONİYLE BAŞLADI BODRUM'DA RALLİ HEYECANI SEREMONİYLE BAŞLADI

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bodrum'da ralli heyecanı - Son Dakika


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