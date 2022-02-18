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Bodrumspor deplasmanda 3 puan peşinde - Son Dakika

Bodrumspor deplasmanda 3 puan peşinde

18.02.2022 11:26
Bodrumspor deplasmanda 3 puan peşinde

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Serik Belediyespor'la 1-1 berabere kalan Play-Off hattındaki Bodrumspor, yarın deplasmanda Kahramanmaraşspor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Serik Belediyespor'la 1-1 berabere kalan Play-Off hattındaki Bodrumspor, yarın deplasmanda Kahramanmaraşspor'la karşı karşıya gelecek. Kahramanmaraş 7 Ocak Stadı'nda Ayberk Demirbaş'ın düdük çalacağı maç saat 13.00'te başlayacak. Sıralamada 44 puanla 4'üncü basamakta bulunan Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, düşme hattından kurtulmaya çalışan rakip karşısında zorlu bir deplasmana çıkacaklarını ancak oyuncularına çok güvendiğini söyledi.


- Bodrum
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Futbol Federasyonu, Kahramanmaraşspor, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bodrumspor deplasmanda 3 puan peşinde - Son Dakika Spor


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