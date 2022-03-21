Bodrumspor düşüşte - Son Dakika
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Bodrumspor düşüşte

21.03.2022 11:35
Bodrumspor düşüşte

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Çorum FK ile 1-1 berabere kalan Bodrumspor şampiyonluk yarışında geride kaldı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Çorum FK ile 1-1 berabere kalan Bodrumspor şampiyonluk yarışında geride kaldı. Grupta 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlikle müthiş çıkış yaptığı serinin ardından geçen hafta da dış sahada Ergene Velimeşespor'a 2-0 kaybeden yeşil-beyazlılar, lider Sakaryaspor'un 11 puan gerisine düştü.

Halen Play-Off hattında yer alan yeşil-beyazlıların teknik patronu İsmet Taşdemir, kalan 8 maçta üstün gayret göstereceklerini belirterek, "Biz hedefleri olan bir takımız. Üst üste yaşanan kayıplar bizi üzse de toparlanacağız. İyi ve kaliteli bir takım olduğumuzdan şüphem yok. Hedefimize ulaşmak için elimizden gelen mücadeleyi sergileyeceğiz" dedi.


- Bodrum
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Çorum Belediyespor, Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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