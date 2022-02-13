Bodrumspor fren yaptı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bodrumspor, Serik Belediyespor'a takıldı. Evinde rakibi ile 1-1 berabere kalan yeşil-beyazlılar 4 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. Bu sonuçla zirveye yaklaşma şansını kaçıran Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, kaybı telafi edeceklerini belirtti. Taşdemir, "Kaybedilen 2 puan bizi üzse de önümüzde çok hafta var. Yeniden seri yakalayıp yarışta var olacağız" dedi.