Üye Girişi
Bodrumspor fren yaptı - Son Dakika

Bodrumspor fren yaptı

13.02.2022 12:27
Bodrumspor fren yaptı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bodrumspor, Serik Belediyespor'a takıldı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bodrumspor, Serik Belediyespor'a takıldı. Evinde rakibi ile 1-1 berabere kalan yeşil-beyazlılar 4 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. Bu sonuçla zirveye yaklaşma şansını kaçıran Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, kaybı telafi edeceklerini belirtti. Taşdemir, "Kaybedilen 2 puan bizi üzse de önümüzde çok hafta var. Yeniden seri yakalayıp yarışta var olacağız" dedi.


YORUMLAR
500

Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bodrumspor fren yaptı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
12:20 Endonezya'da dini ritüel sırasında devasa dalgalara kapılan 11 kişi hayatını kaybetti!
12:19 KDV indiriminin detayları netleşti! İşte ucuzlayacak ürünler
11:53 Kuru temizlemeci, ceket ceplerinde bulduğu altınların değerini paylaştı!
11:43 Usta oyuncu Cemil Özbayer vefat etti!
11:41 İnterneti yasaklayan ailesini katledip 3 gün boyunca cesetleriyle aynı evde yaşamış!
11:21 Fuhuş sırasında hamile kalan kadın, başına gelenleri anlattı
11:20 6 liderin buluşmasında kimsenin bilmediği 2023 seçimi detayı!
11:20 Muhalefet liderlerin 5 saat süren zirvesine yemekler damga vurdu!
11:19 Enes Ünal İspanya gol krallığına koşuyor!
11:19 Aleyna Tilki'nin mini bikinisi ve file çorapları hayranlarını ikiye böldü!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 12:33:56. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrumspor fren yaptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement