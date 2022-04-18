Bodrumspor Play-Off'u garantiledi - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrumspor Play-Off'u garantiledi

18.04.2022 12:23
Bodrumspor Play-Off'u garantiledi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda 1461 Trabzon'u 3-0 mağlup eden Bodrumspor, bitime 3 maç kala Play-Off oynamayı matematiksel olarak garantiledi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda 1461 Trabzon'u 3-0 mağlup eden Bodrumspor, bitime 3 maç kala Play-Off oynamayı matematiksel olarak garantiledi.

6'ncı sıradaki Silahtaroğlu Vanspor'un 10 puan önünde yer alan yeşil-beyazlılar 70 puanla 2'nci sıradaki yerini korudu. Teknik direktör İsmet Taşdemir bir üst lig hedeflerine ulaşmak için önemli eşiği geçtiklerini söyledi. Taşdemir, "Play-Off'ta elimizden gelen her türlü mücadeleyi göstereceğiz. Camiamızın ve taraftarımızın beklentilerini biliyoruz ve buna göre hareket edeceğiz. Takımımı yürekten kutluyorum" dedi.


YORUMLAR
500
Nazilli Belediyespor vazgeçmeyecek Nazilli Belediyespor vazgeçmeyecek Bucaspor 1928 Play-Off potasından çıktı Bucaspor 1928 Play-Off potasından çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu, 1461 Trabzon, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bodrumspor Play-Off'u garantiledi - Son Dakika


Son Dakika
12:20 Meslekten ihraç edilmişti! "Rockçı İmam" görevine geri dönmek için AİHM'ye başvuracak
12:13 Başkan Gültekin Uysal'ın sözleri kriz yaratmıştı! Davutoğlu'na gece vakti Kılıçdaroğlu'ndan telefon
12:06 Ukrayna Neptün füzeleriyle vurmuştu! Rusya'ya ait Moskva kruvazörünün fotoğrafları ilk kez servis edildi
11:46 Son dakika: Pençe Kilit operasyonundan yeni görüntü yayınlandı! Teröristlerin inlerine işte böyle girildi
11:42 Aman dikkat! Bu çiçeği koparırsanız 80 bin 465 lira ödemek zorunda kalırsınız
11:40 Şarkıcı Öykü Gürman, sahnede yaşamaktan en çok korktuğu durumu açıkladı: Frikik vermek istemem
11:23 Altın yeni haftaya 10 lira yükselişle başladı! Gram 938 lira seviyesinde işlem görüyor
11:14 BBP lideri Destici'den gündem olacak sözler: Mültecilerin Türkiye'ye ekonomik faturası yok
11:03 Mehmetçik, "Asker buralara ayak basamaz" denilen PKK kampına girdi! 8 üst düzey PKK'lı her yerde aranıyor
10:32 Gonca Vuslateri'nden ayak fetişizmi itirafı: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 12:30:21. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrumspor Play-Off'u garantiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement