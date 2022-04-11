Bodrumspor play-off'u sağlama aldı - Son Dakika

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Ankaraspor'u 2-0 yenerek 2'de 2 yapan Bodrumspor, play-off potasındaki yerini sağlamlaştırdı. Bitime 4 maç kala 6'ncı sıradaki Silahtaroğlu Vanspor'la arasındaki 8 puanlık farkı koruyup 67 puanla ikinci sıraya tırmanan yeşil-beyazlılar, lider Sakaryaspor'u da 8 puan geriden takibini sürdürdü. Teknik direktör İsmet Taşdemir, kritik bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Son düdüğe kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Play-off'lardan da olsa bir üst lig hedefimiz var. İyi ve güçlü bir takımız. İnanıyorum ki hedeflerimize ulaşacağız" dedi.