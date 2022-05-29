Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'de - Son Dakika
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Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'de

29.05.2022 22:59
Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'de

TFF 2. Lig Play-Off finalinde Bodrumspor, Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

TFF 2. Lig Play-Off finalinde Bodrumspor, Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Ali Şansalan xx, Bilal Gölen xx, Abdullah Bora Özkara xx

Karacabey Belediyespor: Veysel Sapan x, Enes Kayar x, Hakan Arslan x, Mevlüt Çelik x, Abdullah Dıjlan Aydın x, Bekir Can Kara x (Efe Çetin dk. 83 ?), Arda Yılmaztürk xx, Sergen Yatağan x (Ata Kurtuluş dk. 56 x), Harun Kavaklıdere x(Berk Nizam dk. 46 x), Devrim Taşkaya x (Ahmet Eren dk. 71 x), Uğur Türk x

Yedekler: Hüseyin Arslan, Ömer Kuşan, Mehmet Kalkan, Zeynullah Türkay, Kaan Yüksel, İlke Nelik

Teknik Direktör: Tahsin Tam

Bodrumspor: Ali Türkan xx, Süleyman Özdamar xx, Üzeyir Ergün xx, Onur Akbay xx, Erkan Değişmez xx, Yekta Kurtuluş xx (Seçkin Getbay dk. 69 x), Samet Yalçın xxx (Mert Çayır dk. 88 ?), Süleyman Güneş xx (Burhan Eşer dk. 69 x), Celal Dumanlı xx (Berk Ünsal dk. 78 x), Cenk Şen xxx, Erdem Çetinkaya xxx(Bahadır Erol dk. 88 ?)

Yedekler: Egemen Gençalp, Eren İyican, Muhammet Aran, Oğuzhan Doğan, Halil Sevinç

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Goller: Erdem Çetinkaya (dk. 30), Samet Yalçın (dk. 39), Cenk Şen (dk. 53) (Bodrumspor)

Kırmızı Kart: Berk Nizam (dk. 90+2) (Karacabey Belediyespor)

Sarı Kartlar: Cenk Şen, Erkan Değişmez, Seçkin Getbay (Bodrumspor) - İZMİR

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TFF 2. Lig play-off finalinde TECO Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'e yükselen üçüncü ve son takım oldu. TFF 2. Lig play-off finalinde TECO Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'e yükselen üçüncü ve son takım oldu. Bodrumspor tarihi finale çıkıyor Bodrumspor tarihi finale çıkıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'de - Son Dakika


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