Bodrumspor'un gözü finalde - Son Dakika
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Bodrumspor'un gözü finalde

27.05.2022 13:16
Bodrumspor'un gözü finalde

TFF 2'nci Lig'de Play-Off finaline çıkarak tarihinde ilk kez 1'inci Lig'in kapısına dayanan Bodrumspor, pazar günü İzmir'de Teco Karacabey Belediyespor'la oynayacağı final maçı öncesi kenetlendi.

TFF 2'nci Lig'de Play-Off finaline çıkarak tarihinde ilk kez 1'inci Lig'in kapısına dayanan Bodrumspor, pazar günü İzmir'de Teco Karacabey Belediyespor'la oynayacağı final maçı öncesi kenetlendi. Namağlup olduğu Play-Off serisinde çeyrek finalde Sivas Belediyespor'u yarı finalde ise An Zentrum Bayburt Özel İdarespor'u eleyen yeşil-beyazlılar şimdi de gözünü kupaya dikti. Final maçı öncesi hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, sezona kötü başlayıp ilk yarıyı 9'uncu sırada bitirdiklerini ancak devre arasında verimli geçen Antalya kampı sonrası ikinci yarıda çıkışa geçtiklerini dile getirdi.

İkinci yarıda gelen galibiyetlerle takımın özgüveninin arttığını anlatan deneyimli teknik adam, "Birlik ve beraberliğimiz daha üst seviyeye çıktı. Hak ettiğimiz bir şekilde bugün finaldeyiz. Çok zorlu maçlar oynadık, bizim grubumuz daha zorlu. Çok daha kaliteli takımlar vardı, onların arasından sıyrılıp gelmeyi bildik. Karşımızda öbür grubun ikinci yarısının en iyi performansını sergileyen Karacabey var. İyi bir takım, dolayısıyla iyi yerdeler. Çok zorlu bir maç olacağını düşünüyorum. Bizim takımımızın özellikle ikinci yarı ortaya koyduğu bir oyun sistemi var. Bu oyun sistemi ve şablona bağlı kaldığımız sürece şanslı olan taraf her zaman biziz" dedi.

OYUNCULAR KUPAYI İSTİYORBodrumsporlu futbolcular İzmir'den kupayla ilçeye dönmek istediklerini dile getirdi. Tecrübeli futbolcu Yekta Kurtuluş, "Maç trafiğinin yoğun olduğu bir sezon oldu ama neticesinde finale çıkmayı başardık. Kurulan iyi bir takım var, gelen iyi bir hoca var. Heyecanlıyız, kısmetse kupayı alıp Bodrum'a döneceğiz" diye konuştu. Onur Akbay, "İkinci yarı çok farklı bir yapıya büründük. Olması gerektiği gibi oynamaya başladık. Bütün herkesin çabalarıyla finale geldik. Son bir 90, belki 120 dakika, belki penaltılar sonucunda şampiyon takım belli olacak. Diğer taraftan Karacabey de çok mücadele etti. İyi geçen bir sezonu taçlandırmak istiyoruz, bütün Bodrum halkını maça bekliyoruz" dedi.

Burhan Eşer, "İlk yarı bizim açımızdan iyi geçmedi. Bize yakışmayan bir ilk yarıydı. Hocamız geldikten sonra muhteşem bir ivme yakaladık. Play-Off'larda mağlubiyet almadan devam ediyoruz. Bayburt maçı çok hararetli bir maçtı. Biz Bodrumspor'a yakışanı yaptık sadece sahanın içinde kalmaya çalıştık ve oradan istediğimiz sonuçla döndük. Zor bir maç olacak, inşallah kupayı alıp Bodrum'a döneceğiz" yorumu yaptı.

- Bodrum
Bodrumspor'un gözü finalde
Bodrumspor'un gözü finalde
Bodrumspor'un gözü finalde
Bodrumspor'un gözü finalde
Bodrumspor'un gözü finalde
Bodrumspor'un gözü finalde
Bodrumspor'un gözü finalde
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Bodrumspor kendi yıldızlarına rakip Bodrumspor kendi yıldızlarına rakip TFF 2. Lig Play-off Finali İzmir'de oynanacak TFF 2. Lig Play-off Finali İzmir'de oynanacak
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karacabey, Play Off, İzmir, Spor, Son Dakika

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