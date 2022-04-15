Bodrumspor'un rakibi 1461 Trabzon - Son Dakika
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Bodrumspor'un rakibi 1461 Trabzon

15.04.2022 11:35
Bodrumspor'un rakibi 1461 Trabzon

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Ankaraspor'u 2-0 yenerek bitime 4 maç kala Play-Off oynamayı büyük oranda garantileyen Bodrumspor, yarın önemli rakiplerinden 1461 Trabzon'a konuk olacak.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Ankaraspor'u 2-0 yenerek bitime 4 maç kala Play-Off oynamayı büyük oranda garantileyen Bodrumspor, yarın önemli rakiplerinden 1461 Trabzon'a konuk olacak. Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda Gürcan Hasova'nın yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.Rakibi 1461 Trabzon'la birlikte 67 puana sahip olan averajla ikinci sıradaki Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, kazanıp yerlerini sağlama almak istediklerini söyledi. Taşdemir, "Bizim adımıza son derece önemli bir maça çıkacağız. Trabzon'dan 3 puanla dönmek istiyoruz" dedi.


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Türkiye Futbol Federasyonu, 1461 Trabzon, Play Off, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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