Bodrumspor'un Spor Toto 1. Lig'e yükselmesi ilçede sevinçle karşılandı - Son Dakika
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Bodrumspor'un Spor Toto 1. Lig'e yükselmesi ilçede sevinçle karşılandı

29.05.2022 23:49
Bodrumspor'un Spor Toto 1. Lig'e yükselmesi ilçede sevinçle karşılandı

Bodrumspor'un, TFF 2. Lig play-off finalinde TECO Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'e yükselmesi ilçede coşkuyla kutlandı.

Bodrumspor'un, TFF 2. Lig play-off finalinde TECO Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'e yükselmesi ilçede coşkuyla kutlandı.

Müsabakayı Belediye Meydanı'nda kurulan dev ekranda izleyen vatandaşlar, bitiş düdüğüyle büyük mutluluk yaşadı. Vatandaşlar, oluşturulan araç konvoyunda kornalar eşliğinde ilçe genelini dolaştı.

Ellerinde Bodrumspor bayrakları sallayan vatandaşlar tezahüratlarla Bodrumspor'un Spor Toto 1. Lig'e yükselmesini kutladı.

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Bodrumspor kupasını coşkuyla aldı Bodrumspor kupasını coşkuyla aldı TFF 2. Lig play-off finalinde TECO Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'e yükselen üçüncü ve son takım oldu. TFF 2. Lig play-off finalinde TECO Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'e yükselen üçüncü ve son takım oldu.
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bodrumspor'un Spor Toto 1. Lig'e yükselmesi ilçede sevinçle karşılandı - Son Dakika


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