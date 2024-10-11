Boks Milli Takımı Dünya Şampiyonası İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Boks Milli Takımı Dünya Şampiyonası İçin Hazırlanıyor

Boks Milli Takımı Dünya Şampiyonası İçin Hazırlanıyor

Genç Erkek Boks Milli Takımı, Kastamonu'da Dünya Şampiyonası kampına devam ediyor.

11.10.2024 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genç Erkek Boks Milli Takımı'nın, Dünya Şampiyonası kapsamında Kastamonu'da girdiği kamp sürüyor.

Milli takım, Karadağ'da 20 Ekim - 5 Kasım tarihlerinde düzenlenecek şampiyona kapsamında bu ayın başında Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalara başladı.

Şampiyonaya 13 sıklette katılacak olan ay-yıldızlılar, günde çift idmanla çalışmalarını sürdürüyor.

Milli Takım Başantrenörü Yavuz Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıkların yoğun şekilde devam ettiğini belirtti.

Sporcuların performansının her geçen gün arttığını anlatan Kılıç, "Nisan ayında yapılan Avrupa Şampiyonası'nda aynı ekiple birlikte iki bronz madalya nasip oldu. Dünya Şampiyonası'nda da altın madalyalarla ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Sporcularımızın performansları iyi. Günden güne antrenmanlarla seviyelerini yükseltiyoruz. İstediğimiz seviyeye gelip müsabakalarda en iyi performansı sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

Kılıç, kampın şampiyonanın başlayacağı 20 Ekim'e kadar süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Milli Takım, kastamonu, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boks Milli Takımı Dünya Şampiyonası İçin Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:25 Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı
20:15 Almanya’dan Eurofighter’a yeşil ışık Almanya'dan Eurofighter'a yeşil ışık
19:40 ’E-Nabız’ satıldı iddialarıyla ilgili Bakanlıktan açıklama geldi 'E-Nabız' satıldı iddialarıyla ilgili Bakanlıktan açıklama geldi
19:00 Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu
17:37 Bu listeye bakmadan zeytinyağ, şeker ve çay almayın Bu listeye bakmadan zeytinyağ, şeker ve çay almayın
09:36 Mahkemeye zincirle getirilen Diddy, dava boyunca etrafına bakıp sırıttı Mahkemeye zincirle getirilen Diddy, dava boyunca etrafına bakıp sırıttı
09:29 Kan donduran olayların ardından Berk Oktay küfür yağdırdı: Sıkmazsam namerdim Kan donduran olayların ardından Berk Oktay küfür yağdırdı: Sıkmazsam namerdim
09:26 Zehra Güneş’in telefon rehberinden Arda Turan çıktı Zehra Güneş'in telefon rehberinden Arda Turan çıktı
09:21 Prenses Kate, kemoterapi tedavisinden sonra ilk resmi görevinde eşi Prens William’a eşlik etti Prenses Kate, kemoterapi tedavisinden sonra ilk resmi görevinde eşi Prens William'a eşlik etti
09:17 Altında kısa aranın ardından yeni hareketlilik başladı Altında kısa aranın ardından yeni hareketlilik başladı
09:03 Arka Sıradakiler’in Yadigar’ıydı, son halini görenler şaşırdı Arka Sıradakiler'in Yadigar'ıydı, son halini görenler şaşırdı
08:52 Uzmanlardan lahmacun uyarısı: 100 liranın altında satılıyorsa sakın almayın Uzmanlardan lahmacun uyarısı: 100 liranın altında satılıyorsa sakın almayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 20:41:41. #1.13#
SON DAKİKA: Boks Milli Takımı Dünya Şampiyonası İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.