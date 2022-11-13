Karabük İdman Yurdu ile1926 Polatlı Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig 5. Grup mücadelesinde karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Karabük 1-0 kazanırken maç sonu facianın eşiğinden dönüldü.
Maç sonunda Karabük İdman Yurdu takımı sevincini taraftarıyla paylaşmak için Kuzey Kale Arkası Engin Nak Tribünü'ne yöneldi. Takımı beklerken tribündeki taraftarların fileye tırmanıp yüklenmesi sonucu file koptu. Kopan file ile birlikte tırmanan taraftarlar yere düştü.
O anlar cep telefonu kameraları ile saniye saniye kaydedildi. Düşme sonrası yaralanan taraftarlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Spor › Galibiyet sevinci yarıda kesildi! Karabük taraftarları bir anda ölümle burun buruna geldi - Son Dakika