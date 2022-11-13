Galibiyet sevinci yarıda kesildi! Karabük taraftarları bir anda ölümle burun buruna geldi - Son Dakika
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Galibiyet sevinci yarıda kesildi! Karabük taraftarları bir anda ölümle burun buruna geldi

13.11.2022 23:42

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta mücadele eden Karabük İdman Yurdu rakibi 1926 Polatlı Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Maç sonunda galibiyet sevincini takımla yaşamak isteyen taraftarların bulunduğu alandaki filenin kopması sonucu çok sayıda kişi yere düştü. Yaşananlar anbean kaydedilirken tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Karabük İdman Yurdu ile1926 Polatlı Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig 5. Grup mücadelesinde karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Karabük 1-0 kazanırken maç sonu facianın eşiğinden dönüldü.

FİLE KOPTU

Maç sonunda Karabük İdman Yurdu takımı sevincini taraftarıyla paylaşmak için Kuzey Kale Arkası Engin Nak Tribünü'ne yöneldi. Takımı beklerken tribündeki taraftarların fileye tırmanıp yüklenmesi sonucu file koptu. Kopan file ile birlikte tırmanan taraftarlar yere düştü.

Galibiyete sevinen Karabük taraftarları bir anda ölümle burun buruna geldi

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

O anlar cep telefonu kameraları ile saniye saniye kaydedildi. Düşme sonrası yaralanan taraftarlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Galibiyete sevinen Karabük taraftarları bir anda ölümle burun buruna geldi
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Karabük, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galibiyet sevinci yarıda kesildi! Karabük taraftarları bir anda ölümle burun buruna geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galibiyet sevinci yarıda kesildi! Karabük taraftarları bir anda ölümle burun buruna geldi - Son Dakika
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