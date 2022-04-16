Bölgesel Amatör Lig Play-Off: Talasgücü'nün maç programı belli oldu - Son Dakika
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Bölgesel Amatör Lig Play-Off: Talasgücü'nün maç programı belli oldu

16.04.2022 08:47
Bölgesel Amatör Lig Play-Off: Talasgücü'nün maç programı belli oldu

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor'un Türkiye 3. Ligi'ne yükselme Play-Off maç programı belli oldu.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor'un Türkiye 3. Ligi'ne yükselme Play-Off maç programı belli oldu. Sarı lacivertliler, ilk maçını 20 Nisan Çarşamba günü oynayacak.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grubu lider olarak tamamlayan Talasgücü Belediyespor'un Play-Off maç programı belli oldu. Sarı lacivertliler, Mersin'de oynanacak maçlarda Malatya ekibi Arguvan Belediyespor ve Gaziantep ekibi Ankasspor ile karşılaşacak.

18-20-22 Nisan tarihlerinde oynanacak maçlarda Talasgücü Belediyespor, ilk günü BAY olarak geçecek. İlk maçını Arguvan Belediyespor ile oynayacak Sarı Lacivertliler, Cuma günü de Ankasspor ile karşılaşacak. Talasgücü Belediyespor, tek devreli lig usulüne göre oynanacak maçlar sonrasında rakiplerinden daha çok puan toplamayı başarırsa Türkiye 3. Ligi'ne yükselecek.

Mersin'de oynanacak Play-Off mçlarının programı şöyle:

18 Nisan Pazartesi

Arguvan Belediyespor-Ankasspor

Talasgücü BAY

20 Nisan Çarşamba

Talasgücü Belediyespor-Arguvan Belediyespor

Ankasspor BAY

22 Nisan Cuma

Ankasspor-Talasgücü Belediyespor

Arguvan Belediyespor BAY - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bölgesel Amatör Lig Play-Off: Talasgücü'nün maç programı belli oldu - Son Dakika


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