Boluspor'un yeni teknik direktörü Osman Nuri Işılar oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Boluspor'un yeni teknik direktörü Osman Nuri Işılar oldu

18.04.2022 17:25
Boluspor'un yeni teknik direktörü Osman Nuri Işılar oldu

Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor'da, teknik direktör Reha Erginer'in görevine son verilmesinin ardından yeni hoca Osman Nuri Işılar oldu.

Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor'da, teknik direktör Reha Erginer'in görevine son verilmesinin ardından yeni hoca Osman Nuri Işılar oldu.

Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor, ligin 32. haftasında karşılaştığı ve sahadan 2-0 mağlup ayrıldığı Erzurumspor maçı sonrasında teknik direktör Reha Erginer ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Ligin bitmesine 6 hafta kala teknik direktör değişikliğine giden kırmızı-beyazlı kulüp, Gençlik Geliştirme Merkezi Genel Koordinatörü Osman Nuri Işılar ile anlaşma sağladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gençlik Geliştirme Merkezi Genel Koordinatörümüz Osman Nuri Işılar, Profesyonel Futbol Takımımızın yeni Teknik Direktörü olmuştur. Teknik Direktörümüz Osman Nuri Işılar'ın yardımcılığını Antrenör Emre Toraman, Antrenör Gürkan Aslan, Antrenör Nedim Akbulut, Kaleci Antrenörü İsmail Ünal ve Atletik Performans Antrenörü Serhat Sezgin yapacaktır" denildi. - BOLU

Boluspor'un yeni teknik direktörü Osman Nuri Işılar oldu

YORUMLAR
500
Boluspor, Reha Erginer ile yollarını ayırdı Boluspor, Reha Erginer ile yollarını ayırdı Boluspor'da Reha Erginer dönemi sona erdi Boluspor'da Reha Erginer dönemi sona erdi

Erzurumspor Kulübü, Reha Erginer, Spor Toto, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Boluspor'un yeni teknik direktörü Osman Nuri Işılar oldu - Son Dakika


Son Dakika
17:20 Trafik polislerinin ceza yazdı! Dayanamayıp iş yerini ateşe verdi
17:10 Dünyada en büyük cinsel organa sahip ülkeler açıklandı! Listede dikkat çeken Türkiye detayı
16:51 DEVA partisi lideri Ali Babacan: Millet İttifakı'nda değiliz
16:46 Tanzanya'da nehre düşen 6 kişiyi aç timsah yuttu! Halkın psikolojisi bozuldu
16:42 Ünlü sanatçı İlham Gencer itiraf etti: 70 yıldır oruç tutuyorum
16:17 Merkez Bankası konut fiyatlarındaki rekor artışı duyurdu: İstanbul'da yüzde 106, Muğla'da yüzde 117
16:12 MasterChef Danilo fena yakalandı! İşte yeni aşkıyla sarmaş dolaş pozları
16:07 Ferhat Gündoğdu istifa etti, MHK'nin yeni başkanı Sabri Çelik oldu
15:57 Son Dakika: 2022 yılı hac kontenjanı belli oldu! Bu yıl Türkiye'den 37 bin 770 kişi hacca gidecek
15:52 Acun Ilıcalı TFF Başkanlığı için aklındaki isimleri sıraladı! İşte o iki aday
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 17:32:40. #1.12#
SON DAKİKA: Boluspor'un yeni teknik direktörü Osman Nuri Işılar oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement