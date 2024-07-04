Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Günde çift antrenmana çıkan kırmızı-beyazlı ekip, sabah idmanını Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde antrenör Bahadır Kıyak yönetiminde gerçekleştirdi.
Isınma koşusuyla başlayan antrenman, koordinasyon ve istasyon çalışmasıyla tamamlandı.
Boluspor, akşam yapacağı idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
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