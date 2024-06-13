Alman teknik direktör Edin Terzic, Borussia Dortmund teknik direktörlüğünden istifa etti. Öte yandan teknik direktörlük görevine Nuri Şahin'in getirileceği öne sürüldü.
Terzic'in istifasını değerlendiren Borussia Dortmund yönetimi, Alman teknik adamın istifasının kabul etti.
Yaşanan bu gelişme sonrasında ise Dortmund'un yeni teknik direktörünün kim olacağı büyük merak konusu oldu. Bild'de yer alan habere göre, Alman devinde teknik direktörlük görevine Nuri Şahin'in getirileceği iddia edildi. Şahin, Dortmund'da Edin Terzic'in yardımcılığını yapıyordu.
Son Dakika › Spor › Borussia Dortmund'da Edin Terzic istifa etti! Takımın başına Nuri Şahin geliyor - Son Dakika
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