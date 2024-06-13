Borussia Dortmund'da Edin Terzic istifa etti! Takımın başına Nuri Şahin geliyor - Son Dakika
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Spor

Borussia Dortmund'da Edin Terzic istifa etti! Takımın başına Nuri Şahin geliyor

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Borussia Dortmund'un teknik direktörü Edin Terzic, görevinden istifa etti. Alman teknik adamın istifasının ardından takımın yeni teknik direktörünün Nuri Şahin olacağı konuşuluyor.

13.06.2024 14:20
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Alman teknik direktör Edin Terzic, Borussia Dortmund teknik direktörlüğünden istifa etti. Öte yandan teknik direktörlük görevine Nuri Şahin'in getirileceği öne sürüldü.

DORTMUND İSTİFASINI KABUL ETTİ

Terzic'in istifasını değerlendiren Borussia Dortmund yönetimi, Alman teknik adamın istifasının kabul etti.

Borussia Dortmund'da Edin Terzic istifa etti! Takımın başına Nuri Şahin geliyor

NURİ ŞAHİN SESLERİ

Yaşanan bu gelişme sonrasında ise Dortmund'un yeni teknik direktörünün kim olacağı büyük merak konusu oldu. Bild'de yer alan habere göre, Alman devinde teknik direktörlük görevine Nuri Şahin'in getirileceği iddia edildi. Şahin, Dortmund'da Edin Terzic'in yardımcılığını yapıyordu.

Borussia Dortmund\'da Edin Terzic istifa etti! Takımın başına Nuri Şahin geliyor

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Son Dakika Spor Borussia Dortmund'da Edin Terzic istifa etti! Takımın başına Nuri Şahin geliyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • ferhat eser: BEŞİKTAŞIN çocuğu edin terzic dortmunda 5 beden büyüktü zaten 5 6 Yanıtla
  • Ankara null: en dogrusunu yapti hoca oyuncu almazlar surekli ekonomik kadroyla oynatma cabasi dortmun artik tutunamaz bayernde bu sene biter meydan gene munihe kalir 0 3 Yanıtla

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SON DAKİKA: Borussia Dortmund'da Edin Terzic istifa etti! Takımın başına Nuri Şahin geliyor - Son Dakika
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