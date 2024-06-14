Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu

Geniş Video İzle

Borussia Dortmund, teknik direktörlük görevine eski futbolcu Nuri Şahin'in getirildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 2027 yılına kadar görev yapacak olan Şahin'in, görevden ayrılan Edin Terzic'in yerine getirildiği belirtildi.

14.06.2024 17:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bundesliga takımlarından Alman devi Borussia Dortmund, teknik direktörlük görevine Nuri Şahin'in getirildiğini açıkladı.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Kulüpten yapılan açıklamada, görevden ayrılan Edin Terzic'in yerine 2027 yılına kadar Nuri Şahin'in getirildiğini açıkladı. Nuri Şahin, geçtiğimiz sezonun ortasından bu yana Edin Terzic'in yardımcılığını yapıyordu.

"TEŞEKKÜR EDERİM"

Borussia Dortmund'un teknik direktörlüğüne getirildiği için çok mutlu olduğunu söyleyen 35 yaşındaki Nuri Şahin, "Borussia Dortmund'un teknik direktörü olmak benim için büyük bir onur. Kulüpteki tüm sorumlulara bana duydukları güven için teşekkür etmek istiyorum. BVB'deki görevimi dört gözle bekliyorum. İlk günden itibaren başarımızı en üst düzeye çıkarmak için elimizden gelen her şeyi büyük bir tutkuyla yapacağız" ifadelerini kullandı.

Borussia Dortmund\'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Borussia Dortmund, Edin Terzic, Nuri Şahin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Yelloz Kız: helal olsun sana 48 3 Yanıtla
  • Behzat: hayırlı uğurlu olsun. 37 4 Yanıtla
  • Emrah Gündüz: Burnumuzun dibimdeki adamı göremiyoruz yazık 33 0 Yanıtla
  • İdris Uzumcu: Helal olsun sana Nuri ŞAHİN İNŞALLAH başarılı olursun bir TÜRK olarak gurur duydum 28 0 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan: Helal olsun gurur duyduk 24 0 Yanıtla
  • Cesur Aslan: Büyük başarılara imza atarsın inşallah 6 0 Yanıtla
  • Sefa Hisar: Başarılar dilerim. 0 0 Yanıtla

20:03 Eylem Tok ile oğlu ABD’de yakalandı Evladını kaybeden baba Özer Aci: Azıcık da olsa yüreğimize su serpildi Eylem Tok ile oğlu ABD'de yakalandı! Evladını kaybeden baba Özer Aci: Azıcık da olsa yüreğimize su serpildi
20:00 CHP’nin ekonomi kurmayları Bakan Şimşek’in kapısını çalacak İşte masadaki konu başlıkları CHP'nin ekonomi kurmayları Bakan Şimşek'in kapısını çalacak! İşte masadaki konu başlıkları
18:56 Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
17:04 Bakanlık duyurdu, kurallar artık çok katı Bundan böyle her önüne gelen özel eğitim okulu açamayacak Bakanlık duyurdu, kurallar artık çok katı! Bundan böyle her önüne gelen özel eğitim okulu açamayacak
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 20:34:08. #1.11#
SON DAKİKA: Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement