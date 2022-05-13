Bosna Hersek'te 2. Balkan Okçuluk Turnuvası düzenlendi - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Okçular Vakfı iş birliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Balkan Okçuluk Turnuvası, Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde (IUS) yapıldı.

Bosna Hersek, Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'tan 50'nin üzerinde profesyonel katılımcının yarıştığı turnuvanın kadınlarda kazananı Bosna Hersekli Almina Baralija olurken erkeklerde birinci Kuzey Makedonya'dan İrfan Mehmed oldu.

Baralija, "Okçuluğa ilgim 2018'de başladı ve bu spora YEE Mostar'da başladım. Hep tarihi sporlara ilgi duyuyordum, tarihi de çok sevdiğim için bu spora başladım. Diğer ülkelerden katılımcı arkadaşlarla tanışmaktan mutluyum." diye konuştu.

Erkeklerin birincisi Mehmed ise Saraybosna'da olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirirken, Okçuluk Vakfına ve YEE'ye teşekkür etti.

Okçuluk Vakfı Okçuluk Araştırma Enstitüsü Koordinatörü Hasan Şentürk, turnuvada yaptığı açıklamada, 1. Uluslararası Balkan Okçuluk Turnuvası'nın geçen yıl Kuzey Makedonya'da düzenlendiğini anımsatarak, bu turnuvanın kazananlarının İstanbul'da her yıl 27-29 Mayıs'ta düzenlenen Fetih Kupası'na katıldıklarının altını çizdi.

Şentürk, Saraybosna'daki turnuvanın kazananlarının da, "dünyanın en iyi okçularının" bulunduğu Fetih Kupası'na katılabileceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kemankeş projesi, Okçular Vakfı ile YEE iş birliğinde 2018'den beri düzenlenmekte. Bu proje kapmasında, YEE'nin bulunduğu 37 ülkede okçuluk eğitimleri verilmekte. Okçuluğu seven kişiler Okçular Vakfı'na gelip orada eğitim alıyorlar. Daha sonra ülkelerine döndüklerinde orada okçuluğa ilgi duyanlara eğitim veriyorlar ve bu kişilerin katıldığı yarışmaları düzenliyoruz."