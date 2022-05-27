Boston, Miami karşısında 3-2 öne geçti - Son Dakika
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Boston, Miami karşısında 3-2 öne geçti

27.05.2022 00:58
Boston, Miami karşısında 3-2 öne geçti

NBA Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, deplasmanda karşılaştığı Miami Heat'i 93-80 yenerek seride 3-2 öne geçti.

NBA Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, deplasmanda karşılaştığı Miami Heat'i 93-80 yenerek seride 3-2 öne geçti.

NBA'de Doğu Konferansı'nda final heyecanı 5. maçla devam etti. Boston Celtics, FTX Arena'da mücadele ettiği Miami Heat'i 93-80 mağlup etti ve 3-2 öne geçti. Boston'da Jaylen Brown 25 sayı, 4 ribaund, Jayson Tatum 22 sayı, 12 ribaund, 9 asist ve Al Horford 16 sayı, 7 ribaund ile oynayarak takımına galibiyeti getirdi. Miami'de ise Bam Adebayo'nun 18 sayı, 10 ribaund ve Jimmy Butler'ın da 13 sayı, 6 ribaundu mağlubiyeti engelleyemedi. Miami'de ayrıca milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven 2 dakika parkede kaldı ve 2 sayı attı. - İSTANBUL

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Boston, Miami karşısında 3-2 öne geçti Boston, Miami karşısında 3-2 öne geçti Celtics, NBA Doğu Konferansı final serisinde 3-2 öne geçti Celtics, NBA Doğu Konferansı final serisinde 3-2 öne geçti
Kaynak: İHA

Boston Celtics, Miami Heat, Miami, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boston, Miami karşısında 3-2 öne geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boston, Miami karşısında 3-2 öne geçti - Son Dakika
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