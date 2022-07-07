Daily Mail'da yer alan habere göre, eski Milan Başkanı Silvio Berlusconi sahibi olduğu Monza takımına yeni kurallar getirdi. Başkan, Milan'da uyguladığı disiplin kurallarını Monza'ya da taşıdı. Berlusconi, transfer edeceği futbolcuların belli kriterlere uygun olması gerektiğini açıkladı.
Bu sezon ilk kez Serie A'da mücadele edecek olan Monza, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İddialı bir kadro kurmak isteyen ekip, Icardi ve Dybala gibi dünya yıldızlarıyla ilgileniyor.
Son Dakika › Spor › Böyle istedi Berlusconi! Transfer edilecek futbolcular sakalsız olacak ve küpe takmayacak - Son Dakika