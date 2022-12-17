Ronaldinho'nun Messi sözleri ülkesi Brezilya'dan tepki topladı: Yok edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Ronaldinho'nun Messi sözleri ülkesi Brezilya'dan tepki topladı: Yok edecek

17.12.2022 19:37

Efsane futbolcu Ronaldinho, Dünya Kupası finalinde Arjantin'in Fransa'yı yeneceğini belirtirken, "Messi, Fransa'yı yok edecek." dedi. Ronaldinho'nun bu sözleri ülkesi Brezilya'da hoş karşılanmadı. Brezilyalılar, ezeli rakip olarak gördükleri Arjantin'in kupayı kazanmasını istemiyor.

Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa'nın karşı karşıya geleceği maç öncesi Brezilyalı efsane futbolcu, Arjantin'in Messi önderliğinde mutlu sona ulaşacağını söyledi.

"FİNALDEN SONRA KESİNLİKLE YANINA GİDECEĞİM"

Ronaldinho yaptığı açıklamada, "Değerli arkadaşım Lionel Messi, bir futbolcudan daha fazlası. İlişkimize değer veriyorum ve ona her zaman enerjimden bir parça vermeye çalışıyorum. Finalden sonra da kesinlikle yanına gideceğim ve onu tebrik edeceğim." dedi.

Ronaldinho'nun Messi sözleri ülkesi Brezilya'da ortalığı karıştırdı: Yok edecek
Messi ile Ronaldinho bir dönem birlikte forma giymişti

"MESSI, FRANSA'YI YOK EDECEK"

Efsane futbolcu ayrıca, "Arjantin'in kazanacağından hiç şüphem yok. Messi, Fransa'yı yok edecek. Skor Arjantin lehine olacak ve Dünya Kupası'nı kazanacaklar." ifadelerini kullandı.

Ronaldinho'nun Messi sözleri ülkesi Brezilya'da ortalığı karıştırdı: Yok edecek
YORUMLAR
500
Dünya Kupası finali öncesi Messi'den heyecan yaratan paylaşım! Dakikalar içinde binlerce etkileşim aldı Dünya Kupası finali öncesi Messi'den heyecan yaratan paylaşım! Dakikalar içinde binlerce etkileşim aldı Messi forması almak isteyenlere üzücü haber! Üretici firma 'İmkansız' dedi Messi forması almak isteyenlere üzücü haber! Üretici firma 'İmkansız' dedi

Lionel Messi, Ronaldinho, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronaldinho'nun Messi sözleri ülkesi Brezilya'dan tepki topladı: Yok edecek - Son Dakika


Son Dakika
19:22 Ronaldinho'nun Messi sözleri ülkesi Brezilya'dan tepki topladı: Yok edecek
19:16 Antalya'da Cindy rüzgarı: Dünyaca ünlü model Dosso Dossi Fashion Show'da podyuma çıktı
18:27 Denizli'de çaldıkları fotokapana yakalanan hırsızlardan şaşkına çeviren savunma: Radyo sanmışlar
18:23 Elazığ'da bir markete giren hırsızlar 100 bin TL'lik vurgun yaptı! O anlar kamerada
18:24 Dünya Kupası üçüncülük karşılaşmasında 2 dakikada yaşananlar, futbolseverleri şaşkına çevirdi
17:37 Beden eğitimi dersinde fenalaşan öğrenci hastanede yaşamını yitirdi
17:32 Antalya'da futbol okulu antrenörüne 'cinsel istismar' tutuklaması! 5 ay boyunca mesaj atıp fiziksel temasta bulunmuş
17:32 Bakan Koca "Üç adımda çözüm" diyerek paylaştı! İşte ilaç tedarik sorununa karşı alınacak önlemler
16:52 Büfeyi boş gören hırsız tüm parayı çaldı! Güvenlik kamerası görüntüleri sonrasında yakalandı
16:44 Şırnak'ta 5 yıllık kan davası dualar eşliğinde sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2022 19:58:35. #1.12#
SON DAKİKA: Ronaldinho'nun Messi sözleri ülkesi Brezilya'dan tepki topladı: Yok edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement