Bu boks maçı tarihe geçer! Tyson Fury, Oleksandr Usyk'in meydan okumasını kabul etti

Anthony Joshua'yı mağlup ederek gövde gösterisine imza atan Oleksandr Usyk, Dünya Boks Konseyi'nin (WBC) ağır sıklet kemerinin sahibi olan ve geçtiğimiz aylarda emekli olduğunu açıklayan Tyson Fury'ye meydan okumuştu. Boks dünyasındaki tüm kemerlere sahip olmak istediğinin altını çizen Usyk, "Fury'nin emekli olmadığını biliyorum. Benimle dövüşmek istediğine eminim. Eğer Fury gelip benimle dövüşmezse ben de kimseyle dövüşmeyeceğim" demişti.

"İZLEDİĞİM EN BERBAT MAÇLARDAN BİRİYDİ"

Boks tarihinin en ikonik isimlerinden Tyson Fury ise evinden takip ettiği karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapmış ve "İzlediğim en berbat ağır sıklet kemer maçlarından biriydi. Bu ikisini de aynı gecede yenerim. Çek defterlerinizi hazırlayın, Çingene Kral sonsuza kadar burada" demişti.

FURY'NİN ORGANİZATÖRÜ YANIT VERDİ

Tyson Fury'nin organizatörü Frank Warren, Olexander Usyk'in meydan okumasına olumlu yanıt verdi. Fury'nin Ukraynalı boksör ile kemer birleştirme maçına çıkacağını belirten Warren, Büyük Britanyalı boksörün Usyk ile dövüşmeye ikna olduğunu açıkladı. BBC Radio 5'e konuşan Frank Warren, "Her iki savaşçı da yenilmez. Tüm boks dünyası bu dövüşe hayran kalacak" dedi.

MÜCADELENİN TARİHİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLEŞECEK

Fury ile Usyk'in karşılaşacağı ağır sıklet unvan maçının tarihi önümüzdeki günlerde netleşecek.