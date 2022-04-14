Bucaspor 1928'de 5 futbolcu kadro dışı - Son Dakika
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Bucaspor 1928'de 5 futbolcu kadro dışı

14.04.2022 14:08
Bucaspor 1928'de 5 futbolcu kadro dışı

Bucaspor 1928, Başkan Cihan Aktaş'ın talimatlarıyla futbolcular Gökhan Köseoğlu, Ahmet Aktaş, Osman Işıklı, Ahmet Sun ve Murat Demir'in kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

Bucaspor 1928, Başkan Cihan Aktaş'ın talimatlarıyla futbolcular Gökhan Köseoğlu, Ahmet Aktaş, Osman Işıklı, Ahmet Sun ve Murat Demir'in kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ikinci sıradaki yerinden üst üste aldığı kötü sonuçlarla 5. sıraya kadar gerileyen Bucaspor 1928, play-off iddiasını korusa da büyük yara aldı. Sarı-lacivertli kulüp, bugün bir bilgilendirme mesajı yayımlayarak 5 futbolcunun Başkan Cihan Aktaş'ın talimatıyla kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Bucaspor'un açıklaması şu şekilde: "Kulüp Başkanımız Cihan Aktaş'ın aldığı karar doğrultusunda futbolcularımızdan Gökhan Köseoğlu, Ahmet Aktaş, Osman Işıklı, Ahmet Sun ve Murat Demir kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna duyurulur." - İZMİR

Bucaspor 1928'de 5 futbolcu kadro dışı
Bucaspor 1928'de 5 futbolcu kadro dışı

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Bucaspor'da 5 oyuncu kadro dışı Bucaspor'da 5 oyuncu kadro dışı

Gökhan Köseoğlu, Ahmet Aktaş, Cihan Aktaş, Bucaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bucaspor 1928'de 5 futbolcu kadro dışı - Son Dakika


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