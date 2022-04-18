Bucaspor 1928 Play-Off potasından çıktı - Son Dakika
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Bucaspor 1928 Play-Off potasından çıktı

18.04.2022 12:01
Bucaspor 1928 Play-Off potasından çıktı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 35'inci haftayı bay geçiren Bucaspor 1928, Play-Off potasının dışında kaldı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 35'inci haftayı bay geçiren Bucaspor 1928, Play-Off potasının dışında kaldı. Son iki maçını berabere bitiren sarı-lacivertliler, rakiplerinden Teco Karacabey Belediyespor'un Uşakspor'u deplasmanda 3-0 yenmesiyle 47 puanla 6'ncı basamağa geriledi.

Sezon sonuna kadar 3 maçı kalan Bucaspor 1928'in teknik direktörü Cihan Erdil, 9 puana talip olduklarını söyledi. Son 3 maçın 2'sini sahalarında oynayacaklarını belirten Erdil, "Ben takımıma inanıyorum. Play-Off'a kalacağız ve hedefimize ulaşacağız" dedi.Bucaspor 1928, bu hafta evinde düşme hattında yer alan Karatay Termal 1922 Konyaspor'la karşı karşıya gelecek.


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Türkiye Futbol Federasyonu, Uşakspor, Play Off, Bucaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bucaspor 1928 Play-Off potasından çıktı - Son Dakika


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