Bucaspor 1928 Play-Off potasından çıktı - Son Dakika

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 35'inci haftayı bay geçiren Bucaspor 1928, Play-Off potasının dışında kaldı. Son iki maçını berabere bitiren sarı-lacivertliler, rakiplerinden Teco Karacabey Belediyespor'un Uşakspor'u deplasmanda 3-0 yenmesiyle 47 puanla 6'ncı basamağa geriledi.

Sezon sonuna kadar 3 maçı kalan Bucaspor 1928'in teknik direktörü Cihan Erdil, 9 puana talip olduklarını söyledi. Son 3 maçın 2'sini sahalarında oynayacaklarını belirten Erdil, "Ben takımıma inanıyorum. Play-Off'a kalacağız ve hedefimize ulaşacağız" dedi.Bucaspor 1928, bu hafta evinde düşme hattında yer alan Karatay Termal 1922 Konyaspor'la karşı karşıya gelecek.