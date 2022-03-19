Bucaspor 1928 seri peşinde - Son Dakika
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Bucaspor 1928 seri peşinde

19.03.2022 11:00
Bucaspor 1928 seri peşinde

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda lider Pendikspor'u 1-0 yenen Play-Off hattındaki Bucaspor 1928 yarın deplasmanda Kırklarelispor'la karşılaşacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda lider Pendikspor'u 1-0 yenen Play-Off hattındaki Bucaspor 1928 yarın deplasmanda Kırklarelispor'la karşılaşacak. Kırklareli Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Alpaslan Şen görev yapacak. Teknik direktör Cihan Erdil, deplasmandan 3 puanla döneceklerine inandığını kaydetti. Cihan Erdil, "Seri yakalayıp Play-Off potasındaki yerimizi sağlama almak istiyoruz" dedi.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bucaspor 1928 seri peşinde - Son Dakika


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