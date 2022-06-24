TFF 2'nci Lig takımlarından Bucaspor 1928, dış transferde ilk imzayı Erhan Şentürk 'e attırdı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2'nci Lig takımlarından Afjet Afyonspor'da forma giyen 1989 doğumlu, forvet oyuncusu Erhan Şentürk ile sözleşme imzalanmıştır. Erhan Şentürk'e Bucaspor'a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Galatasaray altyapısından yetişen Erhan, kariyerinde Diyarbakırspor , Kartalspor , Karşıyaka , Çaykur Rizespor , Gaziantep FK , Kocaeli Birlik, Ankaragücü , Bandırmaspor, Samsunspor ve Sancaktepe FK'da görev yaptı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Bucaspor, Erhan'ı aldı - Son Dakika

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