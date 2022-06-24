Bucaspor, Erhan'ı aldı - Son Dakika
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Bucaspor, Erhan'ı aldı

24.06.2022 11:33
Bucaspor, Erhan'ı aldı

TFF 2'nci Lig takımlarından Bucaspor 1928, dış transferde ilk imzayı Erhan Şentürk'e attırdı.

TFF 2'nci Lig takımlarından Bucaspor 1928, dış transferde ilk imzayı Erhan Şentürk'e attırdı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2'nci Lig takımlarından Afjet Afyonspor'da forma giyen 1989 doğumlu, forvet oyuncusu Erhan Şentürk ile sözleşme imzalanmıştır. Erhan Şentürk'e Bucaspor'a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Galatasaray altyapısından yetişen Erhan, kariyerinde Diyarbakırspor, Kartalspor, Karşıyaka, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Kocaeli Birlik, Ankaragücü, Bandırmaspor, Samsunspor ve Sancaktepe FK'da görev yaptı.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Erhan Şentürk, Bucaspor, Spor, Son Dakika

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