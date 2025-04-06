Bucks, Heat'i Uzatmada Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bucks, Heat'i Uzatmada Geçti

Milwaukee Bucks, Giannis'in triple-double'ıyla Miami Heat'i 121-115 yendi.

06.04.2025 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, uzatmaya giden maçta Miami Heat'i yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun "triple-double"ıyla 121-115 yendi.

NBA'de 5 maç yapıldı. Milwaukee Bucks, konuk olduğu Miami Heat'i 6 sayı farkla mağlup etti.

Bucks'ın Yunan Yıldızı Antetokounmpo, 36 sayı, 15 ribaunt ve 10 asistle üst üste ikinci kez "triple-double"a imza attı.

Kevin Porter Jr. 24 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaparken Brook Lopez 17 sayıyla oynadı.

Heat'de Alec Burks'ın 24 sayısı ve Davion Mitchell'ın 20 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Bam Adebayo 31 sayı ve 12 ribauntla, Kyle Anderson 12 sayı ve 14 ribauntla" double-double" yaptı.

76ers, Adem Bona'nın 10 ribauntla oynadığı maçta Timberwolves'a mağlup oldu

Milli oyuncu Adem Bona'nın 4 sayı, 10 ribaunt ve 2 asistle oynadığı maçta Philadelphia 76ers, Minnesota Timberwolves'a 114-109 mağlup oldu.

76ers'da Quentin Grimes 28 sayıyla oynarken, Guerschon Yabusele'nin 19 sayıyla oynadığı müsabakada Lonnie Walker 18 sayıyla maçı tamamladı.

Timberwolves'ta Rudy Gobert, 23 sayı ve 19 ribauntla "double-double" yaparak galibiyetin baş mimarı oldu.

Anthony Edwards 37, Julius Randle ise 15 sayı kaydetti.

Sonuçlar:

Philadelphia 76ers-Minnesota Timberwolves: 109-114

Atlanta Hawks- New York Knicks: 105-121

Detroit Pistons- Memphis Grizzlies: 103-109

Miami Heat-Milwaukee Bucks: 115-121

Los Angeles Cippers- Dallas Mavericks: 135-104

Kaynak: AA

Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks, Miami Heat, Basketbol, Dünya, Spor, NBA, Son Dakika

Son Dakika Spor Bucks, Heat'i Uzatmada Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı
Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi
İstanbul Havalimanı’nda 455 kilo kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda 455 kilo kokain ele geçirildi
Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
’’Psikolojik olarak çökmüş durumdayım’’ diyen Aydilge’nin test sonuçları açıklandı ''Psikolojik olarak çökmüş durumdayım!'' diyen Aydilge'nin test sonuçları açıklandı
Zehir tacirlerine darbe 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi Zehir tacirlerine darbe! 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
Icardi’den Galatasaray’a müjdeli haber Icardi'den Galatasaray'a müjdeli haber
İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
CHP’de olağanüstü kurultay başladı CHP'de olağanüstü kurultay başladı
Görüntüler ortalığı karıştırdı ’’İETT’yi patlattık’’ dedi, Tevfik Göksu anında yalanladı Görüntüler ortalığı karıştırdı! ''İETT'yi patlattık'' dedi, Tevfik Göksu anında yalanladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı “Stoktan vergi alınacak“ iddiasını yalanladı Hazine ve Maliye Bakanlığı "Stoktan vergi alınacak" iddiasını yalanladı

10:09 CHP’de olağanüstü kurultay başladı CHP'de olağanüstü kurultay başladı
09:52 Görüntüler ortalığı karıştırdı ’’İETT’yi patlattık’’ dedi, Tevfik Göksu anında yalanladı Görüntüler ortalığı karıştırdı! ''İETT'yi patlattık'' dedi, Tevfik Göksu anında yalanladı
09:38 Hazine ve Maliye Bakanlığı “Stoktan vergi alınacak“ iddiasını yalanladı Hazine ve Maliye Bakanlığı "Stoktan vergi alınacak" iddiasını yalanladı
08:12 Türkiye’nin dev hastanesi konkordato ilan etti Türkiye'nin dev hastanesi konkordato ilan etti
04:49 Komşu kavgasında ortalık kan gölüne döndü: 5 ölü 5 yaralı Komşu kavgasında ortalık kan gölüne döndü: 5 ölü 5 yaralı
10:27 Fenerbahçe’den cezalar için hamle Fenerbahçe'den cezalar için hamle
10:06 Gazze’de sözün bittiği yer Bombaların etkisiyle bedenler havaya böyle savruldu Gazze'de sözün bittiği yer! Bombaların etkisiyle bedenler havaya böyle savruldu
09:50 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:47 Icardi’den Galatasaray’a müjdeli haber Icardi'den Galatasaray'a müjdeli haber
09:47 Zehir tacirlerine darbe 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi Zehir tacirlerine darbe! 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
09:33 ’’Psikolojik olarak çökmüş durumdayım’’ diyen Aydilge’nin test sonuçları açıklandı ''Psikolojik olarak çökmüş durumdayım!'' diyen Aydilge'nin test sonuçları açıklandı
09:17 Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
09:13 İstanbul Havalimanı’nda 455 kilo kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda 455 kilo kokain ele geçirildi
09:03 Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi
08:59 ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2025 11:04:32. #7.12#
SON DAKİKA: Bucks, Heat'i Uzatmada Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement