Buharkent'te 14-15 Mayıs tarihlerinde tırmanma yarışı yapılacak - Son Dakika
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Buharkent'te 14-15 Mayıs tarihlerinde tırmanma yarışı yapılacak

07.05.2022 16:26

- Buharkent'te 14-15 Mayıs tarihlerinde tırmanma yarışı yapılacak Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ilk yarışı Buharkent Belediyesi'nin destekleri ile 14-15 Mayıs 2022 tarihlerinde Aydın'ın Buharkent ilçesinde düzenlenecek.

- Buharkent'te 14-15 Mayıs tarihlerinde tırmanma yarışı yapılacak

AYDIN - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ilk yarışı Buharkent Belediyesi'nin destekleri ile 14-15 Mayıs 2022 tarihlerinde Aydın'ın Buharkent ilçesinde düzenlenecek.

Türkiye'nin en zorlu tırmanma pisti olarak ifade edilen ve Aydın'ın Buharkent ilçesinde ikinci kez düzenlenecek olan yarışlara tüm sporseverleri davet eden Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından Buharkent Belediyemizin katkılarıyla 14-15 Mayıs 2022 tarihlerinde büyük heyecana ve renkli görüntülere sahne olacak olan yarışları izlemeye herkesi davet ediyoruz" dedi.

Geçtiğimiz yıl Buharkent'te ilki düzenlenen ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu AVİS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ve son yarışı olan Buharkent Tırmanma Yarışı'nın bu yılki ilk ayağı için hazırlıklar sürüyor. Geçtiğimiz yıl ağırlıklı olarak bayan pilotlardan oluşan 19 pilotun mücadele ettiği yarışlar için halen kayıtların sürdüğü öğrenildi.

"Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz"

Tüm yarış severleri Buharkent'e davet eden Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Federasyon yetkililerinin de ifade ettiği gibi Türkiye'nin en zorlu ve en güzle parkuru bizde. Haliyle bu parkurda yarışanlar kadar izleyenler de büyük keyif alacak. Buharkent'imizin kültürel, sosyal ve doğal güzelliklerinin de tanıtımı açısından önemli bulduğumuz bir etkinlik. Kentimizde ikinci kez gerçekleştireceğimiz bu etkinliğimize ve heyecan dolu kıyasıya rekabete şahit olmaya tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Buharkent'te buluşmak üzere" dedi.

Buharkent'te 14-15 Mayıs tarihlerinde tırmanma yarışı yapılacak
Buharkent'te 14-15 Mayıs tarihlerinde tırmanma yarışı yapılacak
Buharkent'te 14-15 Mayıs tarihlerinde tırmanma yarışı yapılacak
Buharkent'te 14-15 Mayıs tarihlerinde tırmanma yarışı yapılacak
Buharkent'te 14-15 Mayıs tarihlerinde tırmanma yarışı yapılacak
Buharkent'te 14-15 Mayıs tarihlerinde tırmanma yarışı yapılacak

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Buharkent'te 14-15 Mayıs tarihlerinde tırmanma yarışı yapılacak - Son Dakika


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