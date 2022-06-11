- Burak Elmas oyunu kullandı

Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı devam ediyor. Başkan adayları Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu oylarını kullandı. Diğer üyeler de Galatasaray Lisesi'ne gelip oylarını sandıklara atıyor. Galatasaray Başkanı Burak Elmas da oy verme işlemini gerçekleştirdi. Elmas 5 numaralı sandıkta oyunu verdi.

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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