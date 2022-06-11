Burak Elmas oyunu kullandı - Son Dakika
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Burak Elmas oyunu kullandı

11.06.2022 11:59

- Burak Elmas oyunu kullandı Galatasaray Başkanı Burak Elmas, olağanüstü seçimli genel kurulda oyunu kullandı Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı devam ediyor.

- Burak Elmas oyunu kullandı

İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Burak Elmas, olağanüstü seçimli genel kurulda oyunu kullandı

Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı devam ediyor. Başkan adayları Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu oylarını kullandı. Diğer üyeler de Galatasaray Lisesi'ne gelip oylarını sandıklara atıyor. Galatasaray Başkanı Burak Elmas da oy verme işlemini gerçekleştirdi. Elmas 5 numaralı sandıkta oyunu verdi.

Burak Elmas oyunu kullandı
Burak Elmas oyunu kullandı
Burak Elmas oyunu kullandı
Burak Elmas oyunu kullandı

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Dursun Özbek oyunu kullandı Dursun Özbek oyunu kullandı Dursun Özbek oyunu kullandı Dursun Özbek oyunu kullandı
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Elmas oyunu kullandı - Son Dakika

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