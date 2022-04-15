Burnley'de 10 yıllık Sean Dyche dönemi sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Burnley'de 10 yıllık Sean Dyche dönemi sona erdi

15.04.2022 13:49
Burnley'de 10 yıllık Sean Dyche dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig ekibi Burnley'de teknik direktör Sean Dyche'ın görevine son verildi.

İngiltere Premier Lig ekibi Burnley'de teknik direktör Sean Dyche'ın görevine son verildi.

Burnley Kulübü, 10 yıldır takımın başında bulunan İngiliz çalıştırıcı Dyche ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kariyerine Watford'da başlayan 50 yaşındaki Dyche, Ekim 2012'de Burnley'nin başına geçmişti.

Dyche, çalıştığı dönem boyunca iki kez Championship'ten Premier Lig'e çıkardığı Burnley'yi 2017-2018 sezonunda ise 51 yıl sonra Avrupa kupalarına taşımıştı.

Ligde son 6 maçın 5'ini kaybeden 24 puana sahip Burnley, Everton'ın 4 puan gerisinde düşme hattında bulunuyor.

YORUMLAR
500
15 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı 15 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı Avrupa devleri sıraya girdi! Milli futbolcu Çağlar Söyüncü tarihin en pahalı Türk oyuncusu olacak Avrupa devleri sıraya girdi! Milli futbolcu Çağlar Söyüncü tarihin en pahalı Türk oyuncusu olacak

İngiltere Premier Lig, Premier Lig, Watford, Burnley, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Burnley'de 10 yıllık Sean Dyche dönemi sona erdi - Son Dakika


Son Dakika
13:35 Yeni Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir oldu!
13:32 Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacak" iddialarına yanıt verdi
13:23 Pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
13:21 Motorine yeni bir zam! Fiyat 22 lirayı aşacak
13:13 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu
12:54 Kokoreççi dükkanını soyup kameralara el sallamıştı! Pişkin hırsız yakayı ele verdi
12:33 Trafik sigortasında yeni zam! Artık her ay otomatik zamlanacak
12:33 Çiçeği burnunda baba Kıvanç Tatlıtuğ heyecanını paylaştı: Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık
12:30 "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'un, eski sevgilisinin çıplak görüntülerini paylaşmaktan 5 yıl hapsi isteniyor
11:58 Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya aldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 13:55:04. #1.11#
SON DAKİKA: Burnley'de 10 yıllık Sean Dyche dönemi sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement