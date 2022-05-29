Bursa'da düzenlenen Türkiye 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da düzenlenen Türkiye 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası sona erdi

29.05.2022 22:53
Bursa'da düzenlenen Türkiye 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası sona erdi

Bursa'da düzenlenen ve 2 gün süren Türkiye 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası ve Olimpik Deneme Yarışları, sona erdi.

Bursa'da düzenlenen ve 2 gün süren Türkiye 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası ve Olimpik Deneme Yarışları, sona erdi.

Bursa Atıcılar Pisti'ndeki yarışların ikinci gününde, tüm branşlarda müsabakalar yapıldı.

Bazı branşlarda rekorların da kırıldığı yarışlar, büyük bir mücadeleye sahne oldu. Ayrıca olimpik deneme yarışlarında sporcular daha iyi dereceler elde etmek için ter döktü.

Müsabakalar sonucunda, 16-17 Temmuz'da Denizli'de düzenlenecek 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli takım da belirlenmiş oldu.

YORUMLAR
500
Kadın atletizm takımı Avrupa Kupası'nda ilk kez ikinci oldu Kadın atletizm takımı Avrupa Kupası'nda ilk kez ikinci oldu Milli atlet Dilek Koçak, 800 metrede Türkiye rekorunu yeniden kırdı Milli atlet Dilek Koçak, 800 metrede Türkiye rekorunu yeniden kırdı
Kaynak: AA

Atletizm, Türkiye, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursa'da düzenlenen Türkiye 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası sona erdi - Son Dakika


Son Dakika
21:10 Ve beklenen oldu: Vaka sayıları üç gün üst üste binin altına düştü, toplu taşımalardaki maske zorunluluğu kalktı
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması esnasında çocuklar sahneye fırlayıp selfie çektirmek istediler
21:06 İngiltere futbolunun efsane takımı Nottingham Forest 23 yıl sonra Premier Lig'e geri döndü
20:35 Anadolu Efes-Galatasaray Nef maçına giden Galatasaray Başkanı Burak Elmas salonu terk etti!
20:31 Mehmetçik'ten teröriste geçit yok! Barış Pınarı Ve Zeytin Dalı'da saldırıya hazırlanan 15 terörist etkisiz hale getirildi
20:03 Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon açıklaması: Suriye'de teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz
20:02 Erzurumspor'u eleyen İstanbulspor finale yükseldi! Süper Lig'e çıkmak için Bandırmaspor ile karşılaşacaklar
19:59 İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlamalarına 560 bin kişi katıldı
19:28 Schumacher ölümden döndü! İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıktı
18:55 Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo anısı: Ballon d'Or kazandığı ve ağladığı anların fotoğrafını çekmiştim, görünce şok oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 23:10:11. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da düzenlenen Türkiye 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement