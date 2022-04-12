'Gülümseyin Philippines' sergisi Bursa'da açıldı - Son Dakika
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'Gülümseyin Philippines' sergisi Bursa'da açıldı

12.04.2022 13:44
'Gülümseyin Philippines' sergisi Bursa'da açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Filipinler İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen 'Gülümseyin Philippines' adlı uluslararası fotoğraf sergisi, Tayyare Kültür Merkezi'nde izlenime açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Filipinler İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen 'Gülümseyin Philippines' adlı uluslararası fotoğraf sergisi, Tayyare Kültür Merkezi'nde izlenime açıldı.

Filipinler İstanbul Başkonsolosluğu'nun koleksiyonundan orijinal fotoğrafların yer aldığı 'Gülümseyin Philippines' adlı uluslararası fotoğraf sergisi, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Tayyare Kültür Merkezi'nde açıldı. Filipinli fotoğraf sanatçıları tarafından Filipinlerin günlük yaşamının anlatıldığı 15 eser, Bursalıların beğenisine sunuldu. 17 Nisan Pazar gününe kadar açık kalacak olan serginin açılış törenine; Filipinler Ankara Büyükelçisi Maria Elena Algabre, Filipinler İstanbul Başkonsolosu Arvin de Leon, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin ve Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı Hüseyin Buran katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, Gülümseyin Philippines adlı uluslararası fotoğraf sergisini Bursa'da izlenime sunmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Balkanlardan Kafkaslara kadar geniş bir coğrafyadan göç alan Bursa'nın dünyanın birçok noktasından gelen misafirleri de bünyesinde barındırdığını belirten Şahin, "Bursa, Türkiye mozaiğidir. Her kesimden insanın huzurla bir arada yaşayabildiği örnek şehirdir. Bursa, birçok kültürün buluştuğu çiçek bahçesidir. Böylesi güzel bir şehirde Filipinler'i anlatan resim sergisine ev sahipliği yapmak bizleri mutlu etti. Tüm Bursalıları sergiyi gezmeye davet ediyorum" dedi.

Filipinler İstanbul Başkonsolosu Arvin de Leon, fotoğraf sergisinin Bursa'da açılmasında emeği geçen Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Türkiye'de ikamet eden Filipinlilerin en çok bulunduğu ikinci şehir olan Bursa'da sergiyi açmanın anlamlı olduğuna değinen Leon, ülkesinin kültürünü Türklere en iyi şekilde anlatmak istediklerini ifade etti. Başta Amerika ve İspanya olmak üzere yüzlerce yıl birçok yönetimin etkisinde yer alan Filipinler'in çok kültürlü yaşama örnek gösterilebileceğini anlatan Leon, "Fotoğraf sergisiyle hem ülkemizi tanıtmak hem de Türkiye ve Filipinler arasındaki ortak noktaları anlatmak istedik. Geleneklerimize, değerlerimize, inançlarımıza, şimdiki yaşam biçimimize dair bakış açısı sunuyoruz. Bursalıları önce sergiyi gezmeye, sonra ülkemize davet ediyoruz. Türk halkının Ramazan ayı mübarek olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, kurdele kesimiyle sergi ziyarete açıldı. Başkanvekili Halide Serpil Şahin, günün anısına misafirlere Yeşil Türbe minyatürü hediye etti. - BURSA

'Gülümseyin Philippines' sergisi Bursa'da açıldı
'Gülümseyin Philippines' sergisi Bursa'da açıldı
'Gülümseyin Philippines' sergisi Bursa'da açıldı
'Gülümseyin Philippines' sergisi Bursa'da açıldı
'Gülümseyin Philippines' sergisi Bursa'da açıldı
'Gülümseyin Philippines' sergisi Bursa'da açıldı
'Gülümseyin Philippines' sergisi Bursa'da açıldı
'Gülümseyin Philippines' sergisi Bursa'da açıldı

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Kültür Sanat, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'Gülümseyin Philippines' sergisi Bursa'da açıldı - Son Dakika


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