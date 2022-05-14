Bursaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Bursaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

14.05.2022 00:57
Bursaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Bursaspor yarın oynayacağı Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Bursaspor yarın oynayacağı Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-beyazlı takım akşam saatlerinde Bandırma'ya hareket edecek.

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde şut çalışmaları yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, akşam saatlerinde Bandırma'ya hareket edecek. - BURSA

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İbrahim Yazıcı, Bandırmaspor, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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