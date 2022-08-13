Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

13.08.2022 11:18
Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Bursaspor, bir günlük iznin ardından bugünkü taktik çalışma ile birlikte Afyon kampına devam etti.

Bursaspor, bir günlük iznin ardından bugünkü taktik çalışma ile birlikte Afyon kampına devam etti.

Afyon kampının 12. gününde Bursaspor sabah saatlerinde günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor bu akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursaspor, Afyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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