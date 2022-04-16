Bursaspor'da Bifouma kadro dışı - Son Dakika
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Bursaspor'da Bifouma kadro dışı

16.04.2022 22:04
Bursaspor'da Bifouma kadro dışı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor'da, devre arasında takıma dahil edilen Thievy Bifouma, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor'da, devre arasında takıma dahil edilen Thievy Bifouma, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Thievy Bifouma; disiplinsiz davranışları nedeniyle, teknik ekip raporu doğrultusunda yönetim kurulu tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştır. Çalışmalarına Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'mizde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.Ligde kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor, son olarak deplasmanda İstanbulspor'a 3-1 kaybetmişti.


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Bursaspor'da Thievy Bifouma süresiz kadro dışı bırakıldı Bursaspor'da Thievy Bifouma süresiz kadro dışı bırakıldı TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 4 Sancaktepe FK: 1 TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 4 Sancaktepe FK: 1

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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