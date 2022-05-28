Bursaspor'da en çok Burak Altıparmak forma giydi - Son Dakika
Üye Girişi

Bursaspor'da en çok Burak Altıparmak forma giydi

28.05.2022 15:10
Bursaspor'da en çok Burak Altıparmak forma giydi

Bursaspor'da geride kalan sezon en çok Burak Altıparmak forma giydi.

Bursaspor'da geride kalan sezon en çok Burak Altıparmak forma giydi. Tecrübeli futbolcu, 2 bin 948 dakika sahada kaldı.

Spor Toto 1. Lig'den, TFF 2. Lig'e düşen Bursaspor'da geçen sezon en çok Burak Altıparmak oynadı. 2 bin 948 dakika yeşil-beyazlı formayı terleten tecrübeli futbolcuyu, 2 bin 414 dakika ile Namiq Alasgarov takip etti. Bu iki futbolcu sırasıyla şu isimler izledi:

"Luka Capan (2 bin 372 dk.), Onur Atasayar (2 bin 195 dk.), Nicolas Zalazar (2 bin 145 dk.), Massimo Bruno (bin 982 dk.), Mert Yılmaz (bin 948 dk.)" - BURSA

YORUMLAR
500
Vefa Temel, Bursaspor'la olan sözleşmesini feshetti Vefa Temel, Bursaspor'la olan sözleşmesini feshetti Massimo Bruno, Bursaspor'dan ayrıldı Massimo Bruno, Bursaspor'dan ayrıldı
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Burak Altıparmak, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor'da en çok Burak Altıparmak forma giydi - Son Dakika


Son Dakika
15:09 TOGG'un sosyal medya hesabından yeni paylaşım: Kilit aşamalardan birini daha tamamladık
15:07 21 yıl önce kaybolmuştu! 47 yaşındaki Ayşe'ye ait kemikler, kuyuda bulundu
15:04 Azerbaycan'da yapılan TEKNOFEST fuarında konuşan Aliyev'in alandakileri coşturdu!
15:02 Oyuncu Ruby Barker, akıl hastanesinde tedavi gördüğünü sosyal medyadan açıkladı!
14:23 Rus ordusu, Ukrayna'daki Krasniy Liman şehrini kontrol altına aldı
14:20 7 bin yıllık tohum çiftçinin yüzünü güldürdü: Buğday sorunu kalmayacak
14:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van ziyaretlerine devam ediyor! Erdoğan'a seslendi: Bu memlekette 'Açlık yok' diyen gelsin görsün
14:13 Denizli'de sıcak hava asfalt eritti! Yerli halk tedirgin: Ağustos ayında ne olacak kim bilir?
14:10 Avrupa Karate Şampiyonası'nda büyük başarı! Milli sporcular Erman Eltemur ve kardeşi Eda Eltemur altın madalya kazandı
13:51 Camdaki Kız'ın Hayri'si oyuncu Cihangir Ceyhan, karın kası şovu yaptı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 15:16:22. #1.11#
SON DAKİKA: Bursaspor'da en çok Burak Altıparmak forma giydi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement