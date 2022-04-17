Bursaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika
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Bursaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları devam ediyor

17.04.2022 19:29
Bursaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor, Salı akşamı saat 18.00'de oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Bursaspor, Salı akşamı saat 18.00'de oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlı futbolcularının moralinin yerinde olduğu gözlendi.

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman dar alanda pas pres ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde şut çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları devam ediyor
Bursaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları devam ediyor
Bursaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları devam ediyor

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Gençlerbirliği, Bursaspor, Spor Toto, Salı, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika
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