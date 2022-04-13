Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyor

13.04.2022 19:29
Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor maçı hazırlılarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor maçı hazırlılarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas oyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyor

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İbrahim Yazıcı, İstanbulspor, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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