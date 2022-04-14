Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
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Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları tamamlandı

14.04.2022 13:37
Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında yarın karşılaşacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında yarın karşılaşacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Bursaspor öğle saatlerinde, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, bugün İstanbul'a hareket edecek. - BURSA

Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları tamamlandı
Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları tamamlandı
Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları tamamlandı

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İbrahim Yazıcı, İstanbulspor, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika


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