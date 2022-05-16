"Bursaspor'da TFF 2. Lig'e düşmenin üzüntüsü yaşanıyor" başlıklı haberimizin başlığında "Kulübü Başkanı Banaz, açıklamalarda bulundu" ifadesi sehven... - Son Dakika
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"Bursaspor'da TFF 2. Lig'e düşmenin üzüntüsü yaşanıyor" başlıklı haberimizin başlığında "Kulübü Başkanı Banaz, açıklamalarda bulundu" ifadesi sehven...

16.05.2022 18:04
"Bursaspor'da TFF 2. Lig'e düşmenin üzüntüsü yaşanıyor" başlıklı haberimizin başlığında "Kulübü Başkanı Banaz, açıklamalarda bulundu" ifadesi sehven...

TFF 2. Lig'e düşmesi kesinleşen Spor Toto 1. Lig ekibi Bursaspor'da kulüp başkanı Ömer Furkan Banaz, "Son iki maçı almamız halinde kümede kalacakken maalesef olmadı.

TFF 2. Lig'e düşmesi kesinleşen Spor Toto 1. Lig ekibi Bursaspor'da kulüp başkanı Ömer Furkan Banaz, "Son iki maçı almamız halinde kümede kalacakken maalesef olmadı. Bursaspor'un 1 milyar liradan fazla borcu var. Bu tablo 5 kişinin çözeceği bir durum değil. Şehir olarak kenetlenmemiz gereken bir tablodur bu." dedi.

Banaz, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, bu şekilde basın mensuplarının karşısına çıktıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Şampiyon takımı "şampiyon" gibi yönetmeye çalıştıklarını belirten Banaz, bir Bursaspor taraftarı olarak taraftarlarla aynı duyguları yaşadıklarını aktardı.

Bursaspor'u yalnız bırakmamak ve kayyuma kalmaması için başkanlık teklifini kabul ettiklerini ifade eden Banaz, şöyle devam etti:

"Benimle hareket eden yönetici arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sezon başında 17 transfer yapılıyor. Bazılarının ayağına top değmeden gönderiliyor. Sezon içinde 8 futbolcu, ara transferde 4 futbolcu ilave oluyor ve 40 futbolcuyla sezona hazırlanıyor bu takım. Futbolcu ve teknik heyet olarak 98 milyon avro gibi bir bütçe taahhüdü altına giriyor Bursaspor. Bu rakamların üçte birine şampiyonluğa oynayan takımlar var bu ligde. Garanti ödenmesi gereken rakam 40 milyon lira. 60 milyon lira maaş ve 5 milyon lira ekstrası var. Önceki yönetim, sürecin başında ödemesi gereken 40 milyon liranın yarısını ödüyorken biz kalan 20 milyon lirasını ödüyoruz. Mali tabloyla uğraştık görev sürecimizde. Kupaya bile icra koyacağız diyenler oldu. İcra takibi koşturanlar oldu. Buzdolabı ve televizyonları icra ile almışlardı. Hukuki olarak geri kazandık, getirdiler."

"Düştüğünüz yerden kalkmak önemli"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın fazlasıyla özveri gösterdiğini dile getiren Banaz, "Düştüğünüz yerden kalkmak önemli. Son iki maçı almamız halinde kümede kalacakken maalesef olmadı. Bursaspor'un 1 milyar liradan fazla borcu var. Bu tablo 5 kişinin çözeceği bir durum değil. Şehir olarak kenetlenmemiz gereken bir tablodur bu. Nam, makam, menfaat ve çıkarları doğrultusunda Bursaspor'u basamak olarak kullanan oluşumların tamamen karşısında olduğumuzu taahhüt ederiz." diye konuştu.

Başkan Banaz, teknik direktörler ve bazı futbolculara ödenen ücretlerle ilgili de bilgiler verdi.

Denetim Kurulu raporu tamamlanınca mali yönden ibra olmayan önceki yönetime dava açabileceklerini, süreci takip ettiklerini anlatan Banaz, şunları kaydetti:

"Mustafa Hoca ile sezon sonuna kadar sözleşmemiz var. Son maça da çıkacak. Yabancı futbolcularla alakalı kulübün menfaatleri doğrultusunda eleme muhakkak yapılacak. Spor hukukçularıyla istişare ettik. Futbolcuların çoğu fesih belgelerini geçmiş 7 ayda eline almış. Son maça gerekirse U-19 ile çıkarız. Bunu daha konuşmadık."

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Bursaspor'da TFF 2. Lig'e düşmenin üzüntüsü yaşanıyor' başlıklı haberimizin başlığında 'Kulübü Başkanı Banaz, açıklamalarda bulundu' ifadesi sehven... - Son Dakika


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